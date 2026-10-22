808 украинских БПЛА уничтожены за ночь в небе над Россией Спецоперация сегодня в 10:14 Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

С 20:00 21 октября до 08:00 22 октября дежурные средства ПВО уничтожили 808 вражеских беспилотников самолетного типа в небе над страной, сообщает Минобороны РФ.