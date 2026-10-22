808 украинских БПЛА уничтожены за ночь в небе над Россией
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
С 20:00 21 октября до 08:00 22 октября дежурные средства ПВО уничтожили 808 вражеских беспилотников самолетного типа в небе над страной, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.
Вражеские дроны сбиты над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Российские подразделения в ночные часы реализовали масштабный групповой удар с задействованием высокоточных комплексов сухопутного базирования и беспилотных летательных аппаратов.
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