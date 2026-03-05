76 украинских беспилотников уничтожили над РФ ночью

сегодня в 09:55

Дежурными средствами ПВО этой ночью над шестью регионами РФ и Черным морем сбили 76 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Их уничтожили с 23 часов 4 марта до 7 часов 5 марта.

33 БПЛА перехватили над Саратовской областью, 17 — над Черным морем, 10 — над Крымом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью, один — над Астраханской областью.

Ранее серия взрывов прогремела над Сочи. Их слышали в районе Адлера, Сириуса и в Лазаревском районе.

