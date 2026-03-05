SHOT: серия взрывов прогремела над Сочи

По словам очевидцев, всего было слышно около десяти взрывов в районе Адлера, «Сириуса» и в Лазаревском районе Сочи примерно с 02:00 ночи.

В небе над Черным морем средства ПВО уничтожают беспилотники-камикадзе. Как рассказали местные жители, вспышки от взрывов видны из разных частей города. Кроме того, в одном из районов обнаружены обломки БПЛА ВСУ на дереве.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале предупредил, что в Сочи отражается атака БПЛА. Он призвал жителей и гостей курорта не терять бдительность, оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что около 20 взрывов раздались над Саратовом и Энгельсом. Силы ПВО отражают воздушную атаку дронов ВСУ на город.

