сегодня в 23:34

SHOT: около 20 взрывов раздались над Саратовом и Энгельсом

Около 20 взрывов раздались над Саратовом и Энгельсом. Силы ПВО отражают воздушную атаку дронов ВСУ на город, сообщает SHOT.

По словам очевидцев, за полчаса прогремело от 17 до 20 взрывов в разных частях Саратова и Энгельса. Как рассказали местные жители, «несколько раз мелькал свет после взрывов».

Отмечается, что дроны летят на низкой высоте, а некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги. В небе видны яркие вспышки от взрывов. Также звучит сирена воздушной опасности.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

С 23:00 3 марта до 07:00 4 марта средства ПВО сбили и перехватили 32 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.