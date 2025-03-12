6 пострадавших из-за атаки дронов на Подмосковье остаются в больницах

В больницах находятся шесть человек, пострадавших 11 марта в результате атаки украинских дронов на Подмосковье. Среди них — двое детей, сообщает РБК .

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что состояние одной из пострадавших — 43-летней женщины — остается крайне тяжелым.

Ее доставили в больницу со множественными осколочными ранениями брюшной полости и грудной клетки. Затем женщину перевезли в НМИЦ хирургии им. Вишневского.

Состояние остальных пятерых пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Еще 13 человек, в том числе один ребенок, находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

В ночь на 11 марта началась массированная атака вражеских беспилотников на Подмосковье и Москву. СК РФ завел дело о теракте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что, судя по найденным поражающим элементам от украинских дронов, целью для них были именно люди.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений, все пострадавшие получат максимум внимания», — добавил губернатор.