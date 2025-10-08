53 украинских беспилотника уничтожили в России ночью

сегодня в 07:24

В девяти российских регионах этой ночью сбили 53 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

БПЛА перехватили с 23 часов 7 октября до 7 часов 8 октября с помощью дежурных средства противовоздушной обороны (ПВО).

28 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, 11 — над Воронежской областью, шесть — над Ростовской областью, по два — над Брянской и Курской областями, по одному — над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Ранее дрон ВСУ врезался в градирню Нововоронежской АЭС и взорвался. Пострадавших нет. Станция работает штатно.

