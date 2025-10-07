Дрон ВСУ врезался в градирню Нововоронежской АЭС и взорвался
Фото - © РИА Новости
ВСУ попытались ударить беспилотником по градирне Нововоронежской АЭС в Воронежской области ночью 7 октября. Его подавили средства ПВО российских войск, сообщает пресс-служба Росэнергоатома.
Беспилотник врезался в башенную испарительную градирню работающего энергоблока №6 Нововоронежской атомной электростанции. После этого БПЛА взорвался.
Разрушения отсутствуют. Никто не пострадал.
На градирне от взрыва беспилотника остался след темного цвета. Радиационный фон в норме.
