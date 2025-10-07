сегодня в 14:41

Дрон ВСУ врезался в градирню Нововоронежской АЭС и взорвался

ВСУ попытались ударить беспилотником по градирне Нововоронежской АЭС в Воронежской области ночью 7 октября. Его подавили средства ПВО российских войск, сообщает пресс-служба Росэнергоатома.

Беспилотник врезался в башенную испарительную градирню работающего энергоблока №6 Нововоронежской атомной электростанции. После этого БПЛА взорвался.

Разрушения отсутствуют. Никто не пострадал.

На градирне от взрыва беспилотника остался след темного цвета. Радиационный фон в норме.

