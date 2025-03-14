500 кг овощей отправили из округа Пушкинский бойцам СВО

Из округа Пушкинский на фронт отправится партия свежих овощей общим весом порядка 500 кг — это картофель, свекла, лук и морковь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Груз бойцам доставят активисты волонтерской группы «Ивантеевка. Неравнодушные Z», которые рассказали, что продукты особенно востребованы на новых пунктах временной дислокации, где по понятным причинам нет точек питания.

Жители и предприниматели округа Пушкинский регулярно оказывают помощь военнослужащим в зоне СВО, демонстрируя яркие примеры живого отклика и поддержки, подкрепленных делом.

Так в середине февраля один из инициативных жителей в рамках «выездной администрации» обратился с инициативой передать для бойцов печи-буржуйки. Такая помощь, по словам активистов, очень востребована в зоне СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.