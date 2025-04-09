333 украинских беспилотника уничтожили российские ПВО за сутки

Российские ПВО за сутки отразили атаку 333 дронов ВСУ
Спецоперация

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В Министерстве обороны России рассказали, что российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, сообщает «Царьград».

В общей сложности было уничтожено 333 дрона.

158 из них были сбиты за пределами зоны проведения СВО.

Также Минобороны РФ отметило, что украинские войска потеряли 230 бойцов за сутки в Курской области.