333 украинских беспилотника уничтожили российские ПВО за сутки
Российские ПВО за сутки отразили атаку 333 дронов ВСУ
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В Министерстве обороны России рассказали, что российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, сообщает «Царьград».
В общей сложности было уничтожено 333 дрона.
158 из них были сбиты за пределами зоны проведения СВО.
Также Минобороны РФ отметило, что украинские войска потеряли 230 бойцов за сутки в Курской области.