Суд лишил звания экс-связиста ВС России Арсланова и приговорил к 17 годам тюрьмы

7 июля стало известно, что бывший руководитель связи российских вооруженных сил Халил Арсланов потерял звание генерал-полковника и все награды. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд из-за мошенничества при закупке радиооборудования, пишет РИА Новости .

«Приговором суда Арсланов лишен звания генерал-полковника и назначен штраф 24,5 миллиона рублей», — сообщили в суде.

Суд также отправил его на 17 лет в колонию строгого режима. Следствие доказало, что экс-начальник Главного управления связи ВС РФ подписал документы с намеренно завышенными ценами на портативные радиостанции, что позволило ему присвоить себе 6,7 млрд рублей.

Арсланов не признал вину, а предъявленные обвинения счел необоснованными. Он объяснил, что радиостанции предназначены только для военного использования, и поэтому рыночная цена, на которую опирается следствие, на самом деле отсутствует.

Ранее сообщалось, что гособвинение просило более строгое наказание для Арсланова — 19 лет лишения свободы, а также лишения его звания генерал-полковника.