Прокуратура просит 19 лет колонии для бывшего замглавы Генштаба РФ Арсланова

Представитель гособвинения попросил приговорить экс-заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 19 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве, пишет ТАСС .

Отмечается, что прокурор также просил назначить ему наказание в виде штрафа на сумму более 120 млн рублей, а также лишить его звания генерал-майора и госнаград.

По делу проходит еще несколько человек. По версии следствия, обвиняемые вместе с другими неустановленными лицами заключали госконтракты на поставку спутникового оборудования и центров мониторинга по завышенной стоимости. Как считает следствие, им удалось похитить 1,6 млрд рублей. Кроме того, Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 млн рублей у экс-директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

Ранее Советский районный суд Рязани признал виновным бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова в преступлениях по делу о мошенничестве и взятках. Суд назначил наказание в виде 17 лет тюрьмы в колонии строгого режима.