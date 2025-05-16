Экс-вице-губернатор Рязанской области Греков получил 17 лет тюрьмы за взятки

Советский районный суд Рязани признал виновным бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова в преступлениях по делу о мошенничестве и взятках. Суд назначил наказание в виде 17 лет тюрьмы в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости .

По версии следствия, Греков совершал преступления в период с 2018 по 2021 годы. Он помогал бизнесменам получать госконтракты на поставку медицинского оборудования в область, за что получал взятки. В СИЗО он попал 14 июля 2023 года. В связи с тем, что Греков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело расследовалось в особом порядке, а сам суд проходил в закрытом режиме.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сказал судья, оглашая приговор.

Суд также назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 400 млн рублей и запретил в течение 12 лет занимать должности на госслужбе.

Ранее сообщалось, что Греков сам уволился с поста вице-губернатора в январе 2021 года.