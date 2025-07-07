В Солнечногорске прошел фестиваль игровых видов спорта для людей с ОВЗ

В спортивном комплексе «Металлург» состоялся фестиваль игровых видов спорта, объединивший около 40 участников с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены представляли клуб «Спарта», пансионат «Клинский» и Солнечногорское отделение Всероссийского общества инвалидов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания включали четыре дисциплины: «Кульбуто», «Бочче», «Джакколо» и «Дартс». В командном зачете победили участники клуба «Спарта», второе место занял пансионат «Клинский», а бронзу получили представители Всероссийского общества инвалидов. Призеров наградили кубками, медалями и грамотами.

«Подобные фестивали — яркое подтверждение того, что спорт доступен каждому. Это событие демонстрирует силу духа и упорство, а также способствует налаживанию социальных связей. Мы видим высокий интерес участников и обязательно продолжим эту практику, расширяя программу новыми дисциплинами», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Организаторами мероприятия выступили управление физической культуры и спорта совместно с Центром физической культуры и массового спорта «Солнечногорье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.