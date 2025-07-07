Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев поженились 7 июля

В Москве 7 июля 2025 года состоялась свадьба двух выдающихся спортсменов России — фигуриста Дмитрия Соловьева и звезды художественной гимнастики Дины Авериной. Пара официально вступила в брак, сообщает РИА Новости .

Молодожены поделились счастливым моментом в интернете. Свадебные снимки и видео появились на страницах не только новобрачных, но и сестры невесты — Арины Авериной.

35-летний Соловьев известен своими победами в парном катании с фигуристкой Екатериной Бобровой. В его коллекции есть золото Сочинской Олимпиады и серебро Олимпийских игр в Пхенчхане — обе медали в командных соревнованиях.

26-летняя Аверина тоже может гордиться своими достижениями. Она завоевала 18 золотых медалей на чемпионатах мира и серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в художественной гимнастике.

Романтичные отношения между Соловьевым и Авериной завязались в 2024 году на съемках шоу «Ледниковый период», который транслировался по Первому каналу. Спустя год пара узаконила отношения.