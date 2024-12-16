30 тысяч: московские волонтеры передали подарки детям Донбасса

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные волонтеры поддерживают традиции сладких подарков детям Донбасса и Новороссии: в этом году они отправили уже 30 тысяч штук, сообщает «Царьград» .

«Московские волонтеры отвезли и вручили 30 тысяч подарков ребятам, находящимся в больницах, детских домах и реабилитационных центрах», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, сладости также получили воспитанники детских садов и школьники, дети из семей военнослужащих и многодетных семей, а также инвалиды.

Доставка новогодних подарков в эти регионы уже стала доброй традицией, москвичи отправляются туда третий год подряд, делятся душевным теплом и ощущением чуда, также отметил мэр столицы.

Ранее жители Подольска направили порядка 120 коробок гуманитарной помощи бойцам СВО и раненым в госпитале. Они собрали продукты, теплые вещи и медикаменты.