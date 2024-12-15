Жители Подольска направили порядка 120 коробок гумпомощи бойцам СВО и раненым в госпитале

Климовчане Галина Никитина, Клара Шишова, Наталья Васильева, прихожане храма из села Коледино и председатель местного совета ветеранов Ольга Кузнецова собрали продукты питания, медикаменты и тёплые вещи. Гуманитарную помощь направят в мотострелковый полк и в полевой госпиталь, где она особенно необходима.

«Мы не можем остаться равнодушными. Микрорайон Климовск всегда был дружным, и мы хотим сделать ребятам подарок на Новый год», — поделилась председатель совета ветеранов Климовского штамповочного завода Ольга Кузнецова.

Активистов, принимавших участие в сборе, наградили грамотами Совета депутатов округа за регулярную помощь защитникам и активную жизненную позицию. Ветераны Климовска постоянно отправляют всё необходимое, подобные сборы гуманитарной помощи организовывают каждые два месяца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.