«Я ела только гречку»: Анна Семенович не стесняется бедного прошлого

Певица Анна Семенович сегодня богатая и успешная женщина, но в молодости ей пришлось столкнуться с безденежьем и даже голодом. Знаменитость рассказала, что иногда ей приходилось питаться одной гречкой и дешевыми яблоками, сообщает «СтарХит» .

«Я была на нулях. У меня были финансовые сложности. Когда мой папа потерял бизнес, у нас не было денег. Я могла есть только гречку, покупала дешевые яблоки и варила варенье-пятиминутку», — рассказала Семенович в проекте Кристины Задоры «Семейные тайны».

Во время пребывания в Америке, где артистка занималась фигурным катанием, семья жила на талоны, а в школу ей приходилось ездить 10 км на велосипеде. В будущем финансовые трудности у нее возникли после ухода из группы «Блестящие».

Тогда звезда начала отправлять резюме во все кастинг-агентства и предлагать свои услуги в качестве актрисы. Ее не пугало отсутствие опыта, всему Семенович училась в процессе. Она призвала людей не сидеть на месте и активно пробиваться в жизни.

Ранее Семенович поделилась историей о том, как приобрела «проклятую квартиру», в которой обитали призраки. К тревожным сновидениям она как-то смогла привыкнуть, то невидимое присутствие в квартире повергло ее в настоящий ужас.