Анна Семенович рассказала, как купила квартиру с привидениями

Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась историей о том, как приобрела «проклятую квартиру», в которой обитали призраки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Певица призналась, что более десяти лет назад ей захотелось купить квартиру в центре Москвы. Жилье ей сразу понравилось, и она твердо решила его приобрести.

Но тогда Семенович даже не догадывалась, что вскоре ей придется бежать из этого места.

«Весь ужас начался в самую первую ночь, как только я туда вселилась. Мне снились в этой квартире настолько чудовищные сны, что я и передать не могу», — рассказала певица.

Однако на этом страхи не закончились. Если к тревожным сновидениям она как-то смогла привыкнуть, то невидимое присутствие в квартире повергло ее в настоящий ужас.

«Каждую ночь в абсолютно пустой квартире кто-то ходил шаркающей походкой, были слышны посторонние звуки. Списать на соседей или домашних животных я не могла, потому что не было котов или собак, а стены были довольно толстыми», — пояснила звезда.

После нескольких таких ночей Семенович решила снять другое жилье, а «нехорошую» квартиру выставить на продажу.

Позже она узнала, что раньше на месте этого жилого комплекса находилась скотобойня.

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