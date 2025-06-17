Шаляпин рассказал про квартиру в Мытищах за 14 миллионов

Блогер и певец Прохор Шаляпин в эфире телеканала «Москва 24» , рассказал, что купил своей матери квартиру в подмосковных Мытищах и поделился подробностями покупки.

«Я купил эту квартиру маме, она живет в Волгограде. И я заработал на эту квартиру, за 3 месяца буквально. Решил купить ей квартиру поближе, так скажем, к Москве, потому что у меня в Пушкинском горокруге участок земли, можно сказать, дача. Изначально я смотрел город Пушкино, чтобы маму переселить, чтобы дача была рядом, соответственно, и мама жила. Но вот нашел в Мытищах тоже неплохой вариант в сталинском фонде, быстро отремонтировал квартиру», — сказал Шаляпин.

Артист отметил, что ремонт пришлось делать с нуля, и это стоило дорого.

В итоге квартира получилась уютной, отметил он.