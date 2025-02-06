28 беспилотников ВСУ ликвидировали за ночь в России

Прошедшей ночью над тремя регионами РФ и Азовским морем было сбито 28 украинских дронов, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их перехватили дежурными средствами ПВО.

13 аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря, восемь — над Ростовской областью, шесть — над Краснодарским краем, один — над Астраханской областью.

Ранее в Херсонской области РФ в результате атаки беспилотников были повреждены три жилых дома. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.