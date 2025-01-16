27 украинских БПЛА сбили за ночь в небе над Россией

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников в небе над четырьмя регионами страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 15 — уничтожили в небе над Белгородской областью. Семь БПЛА сбили над Воронежской областью, три — над Тамбовской и два — над Курской областью.

15 января ВС РФ поразили объекты энергетики на Украине, нанеся по ним групповой удар. Все цели были достигнуты.

В военном ведомстве позже заявили, что групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани.