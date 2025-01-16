Минобороны: удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ

Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале .

Ударом поражена наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области Украины.

Отмечается, что Вооруженные Силы РФ «продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку и любые провокации киевского режима не останутся без ответа».

Утром в среду ВС РФ поразили объекты энергетики на Украине, нанеся по ним групповой удар. Все цели были достигнуты. В результате были поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.Групповой удар наносился с использованием высокоточного оружия и беспилотников.