сегодня в 07:38

27 украинских беспилотников сбили над Россией этой ночью

Минувшей ночью над пятью регионами РФ и Азовским морем перехватили 27 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Аппараты уничтожили дежурными средствами ПВО.

По 10 БПЛА ликвидировали над Белгородской и Воронежской областями, по два — над Курской, Липецкой областями и Азовским морем, один — над Брянской областью.

Также 19 декабря с 20:00 до 23:00 российские силы противовоздушной обороны отразили крупномасштабную атаку беспилотных летательных аппаратов противника.

