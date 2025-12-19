ПВО отразила атаку дронов ВСУ над четырьмя регионами и Черным морем

В течение трех часов в четверг, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, российские силы противовоздушной обороны отразили крупномасштабную атаку беспилотных летательных аппаратов.

Как следует из сообщения Минобороны РФ, за это время было уничтожено 36 украинских беспилотников самолетного типа. Основной удар пришелся на Белгородскую область, где сбиты 22 цели.

Атака также была отражена над другими приграничными регионами. Над территорией Республики Крым уничтожено 7 дронов, над Курской областью — 2, над Воронежской областью — 1.

Еще 4 беспилотных аппарата сбиты над акваторией Черного моря.

