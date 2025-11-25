сегодня в 08:18

249 украинских беспилотников ликвидировали над Россией за ночь

Над семью регионами РФ, Черным и Азовским морями этой ночью сбили 249 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Их перехватили с 23 часов 24 ноября до 7 часов 25 ноября дежурными средствами ПВО.

116 БПЛА уничтожили над Черным морем, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью, 7 — над Брянской областью, по 4 — над Курской областью и Азовским морем, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Липецкой областью.

Вечером 24 ноября российские системы ПВО сбили 31 украинский дрон над регионами, в том числе над Черным и Азовским морями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.