Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над регионами России

сегодня в 23:50

Средства противовоздушной обороны вечером 24 ноября сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА ВСУ были сбиты в период с 20:00 до 23:00 мск.

В частности, 17 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, 6 уничтожили над акваторией Азовского моря, 2 БПЛА — над территорией Курской области.

Ранее ВСУ совершили четыре попытки атаковать российскую столицу. В период с 12:50 до 13:05 было ликвидировано четыре дрона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.