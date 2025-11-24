Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над регионами России
Средства противовоздушной обороны вечером 24 ноября сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что БПЛА ВСУ были сбиты в период с 20:00 до 23:00 мск.
В частности, 17 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, 6 уничтожили над акваторией Азовского моря, 2 БПЛА — над территорией Курской области.
Ранее ВСУ совершили четыре попытки атаковать российскую столицу. В период с 12:50 до 13:05 было ликвидировано четыре дрона.
