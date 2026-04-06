2 тела обнаружены на борту атакованного БПЛА ВСУ сухогруза в Азовском море

Спецоперация
Володина Ольга / Фотобанк Лори

Число погибших в результате крушения атакованного ВСУ российского сухогруза в Азовском море достигло трех. На борту были обнаружены два обгоревших тела, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сухогруз типа «Волго-Балт» потерпел крушение в Азовском море вследствие удара украинского БПЛА. Судно перевозило пшеницу.

На опубликованных кадрах видно, как терпевший крушение российский сухогруз практически полностью охвачен пламенем.

«Судно выгорело, начало тонуть, его обнаружили и отогнали в село Кучугуры Краснодарского края», — заявили в оперативных службах.

