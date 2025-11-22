сегодня в 09:20

2 человека погибли в Сызрани при атаке БПЛА на Самарскую область

ПВО отразила атаку беспилотников на промышленные предприятия Самарской области, два человека в Сызрани погибли, еще два пострадали, сообщает РИА Новости .

Как уточнил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, целями противника в регионе стали объекты топливно-энергетического комплекса.

По его словам, всем пострадавшим в результате атаки дронов оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что над страной ночью сбили 69 беспилотников ВСУ, из них 15 — над Самарской областью.

