Силами ПВО сбиты 69 украинских беспилотников над РФ этой ночью

Их перехватили дежурными средствами ПВО.

16 БПЛА военные ликвидировали над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над Крымом, по три — над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Ранее ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате нападения на автомобиль погибла семейная пара, их 4-летний сын сильно пострадал.

