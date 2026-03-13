176 украинских беспилотников ликвидировали над Россией ночью

Их сбили с 23 часов 12 марта до 7 часов 13 марта дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

80 БПЛА уничтожили над Крымом, 29 — над Адыгеей, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над Азовским морем, 7 — над Ростовской областью, 5 — над Курской областью, три — над Ставропольским краем, по два — над Брянской областью и Черным морем, по одному — над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями, Татарстаном.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что ПВО отражает налет БПЛА на промзону в регионе.

