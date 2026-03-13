сегодня в 06:22

ПВО отражает налет БПЛА на промзону в Ставропольском крае

По его словам, некоторые беспилотники сбиты, действует режим беспилотной опасности.

«Есть сбития в окрестностях города. Не приближайтесь к обломкам БПЛА», — сообщил он на платформе Max.

В Севастополе российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбито три воздушных цели.

