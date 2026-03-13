сегодня в 02:48

Развожаев: в Севастополе военные отражают атаку ВСУ

В Севастополе российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбито три воздушных цели, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — отметил он.

Губернатор призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами за три часа.

