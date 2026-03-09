163 украинских беспилотника перехватили над Россией ночью

Аппараты сбили с 23 часов 8 марта до 7 часов 9 марта.

54 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 47 — над Крымом, 16 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, восемь — над Новгородской областью, пять — над Белгородской областью, по четыре — над Черным морем и Смоленской областью, по три — над Воронежской областью и Адыгеей, по два — над Ростовской областью и Азовским морем, по одному — над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

Ранее в результате атаки украинского БПЛА в Горняке в ДНР погибла семья с ребенком.

