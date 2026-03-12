16-летняя девушка ранена при атаке ВСУ на Белгородскую область

Дрон ВСУ сдетонировал в Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица. В результате была ранена подросток, у нее минно-взрывная травма, осколочные ранения мягких тканей ног, а также открытый перелом голени. Девушку на скорой доставили в детскую областную клиническую больницу.

В городе Грайворон после падения обломков от сбитого беспилотника загорелась кровля частного дома, огонь потушили. У еще двух частных домов повреждены кровли. В селе Головчино с беспилотника ВСУ было сброшено взрывное устройство, выбиты окна, повреждены кровля и забор частного домовладения.

На участке автодороги Грайворон — Илек-Пеньковка дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, который в результате сгорел. В селе Глотово повреждена кровля частного дома. В селе Гора-Подол сдетонировали два дрона, пострадали три частных домовладения и два легковых автомобиля, один из которых полностью сгорел.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь дрон пробил кузов легковушки. В поселке Октябрьский посечены кровля, остекление, фасад и ворота гаража в частном домовладении. Другой дрон повредил остекление в административном здании и легковой автомобиль.

В Валуйском округе в селе Кукуевка из-за детонации БПЛА посечен забор и повреждена стена ангара. В селе Долгое повреждена кровля частного дома.

В городе Шебекино дрон ударил по коммерческому объекту. Повреждены оборудование, «ГАЗель» и легковой автомобиль. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа повреждено административное здание сельхозпредприятия — там выбиты окна.

Ранее два бойца «Орлана» и еще три человека пострадали от атак ВСУ под Белгородом.

