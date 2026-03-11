Два бойца «Орлана» и еще три человека пострадали от атак ВСУ под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по территории Белгородской области. В результате очередной атаки пострадало пять человек, включая двух военнослужащих подразделения «Орлан», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Чайки Белгородского района при исполнении обязанностей были ранены два бойца «Орлана». В Белгородской городской больнице № 2 у одного из них зафиксировано осколочное ранение бедра, у второго — баротравма и ранение лица осколками. После проведения необходимых медицинских процедур дальнейшее лечение будет осуществляться амбулаторно.

Еще трое мирных жителей получили баротравмы при атаке FPV-дрона на грузовик в Шебекино. Им была оказана первичная помощь, после чего они также были направлены на амбулаторное лечение.

В городе Шебекино взрыв беспилотника произошел на земле, что привело к повреждению окон в двух квартирах разных многоквартирных домов. Осколками также был поврежден автомобиль. Другой дрон поразил территорию промышленного предприятия, выведя из строя оборудование. В селе Новая Таволжанка Шебекинского района от взрывной волны беспилотника повреждены окна в жилом доме и коммерческом здании, а также нарушена линия электропередачи.

В селе Смородино Грайворонского района взрыв устройства во дворе частного дома привел к пробитию крыши, выбитым окнам, повреждениям забора и хозяйственных построек. На село Ивановская Лисица было совершено нападение с применением четырех FPV-дронов. Ими повреждены окна жилого дома, два грузовых и четыре легковых автомобиля. В селе Гора-Подол от удара беспилотника выбиты стекла в частном доме и придомовой постройке. В селе Головчино в результате подрыва дрона пострадали фасад, кровля, окна и ограждение жилого дома. Второй аппарат полностью уничтожил легковой автомобиль огнем. На трассе Ивановская Лисица — Ломное атака беспилотника повредила кабину грузового автомобиля.

Также были атакованы село Севрюково Белгородского района, поселок Северный, а в Волоконовском районе село Погромец. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района взрыв беспилотника на территории предприятия повредил кровлю корпуса и оборудование. В селе Кукуевка Валуйского района FPV-дрон атаковал частный дом, пробив его крышу.

