Дым над горами и деревьями: 3,5 га леса полыхает в Красноярском крае

Владимир Мельников / Фотобанк Лори

На Есауловской петле в Красноярском крае загорелся лес, пламя охватило площадь в 3,5 га, сообщает SHOT.

Как рассказали очевидцы, возгорание устроила группа из 10 туристов. Один из них неудачно запустил два сигнальных фаера, они приземлились в густые деревья. Огонь появился в лесу мгновенно, и отдыхающие сразу же сбежали.

Пожар тушат минимум 20 человек.

На видео показано, что дым поднимается от деревьев и гор.

Есауловская петля — смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на извилистое русло реки Есауловки, окруженное тайгой.

