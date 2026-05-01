Дым над горами и деревьями: 3,5 га леса полыхает в Красноярском крае

сегодня в 16:17

Пожар произошел на 3,5 га леса в Красноярском крае

На Есауловской петле в Красноярском крае загорелся лес, пламя охватило площадь в 3,5 га, сообщает SHOT .

Как рассказали очевидцы, возгорание устроила группа из 10 туристов. Один из них неудачно запустил два сигнальных фаера, они приземлились в густые деревья. Огонь появился в лесу мгновенно, и отдыхающие сразу же сбежали.

Пожар тушат минимум 20 человек.

На видео показано, что дым поднимается от деревьев и гор.

Есауловская петля — смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на извилистое русло реки Есауловки, окруженное тайгой.

