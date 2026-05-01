Дым над горами и деревьями: 3,5 га леса полыхает в Красноярском крае
Фото - © Владимир Мельников / Фотобанк Лори
На Есауловской петле в Красноярском крае загорелся лес, пламя охватило площадь в 3,5 га, сообщает SHOT.
Как рассказали очевидцы, возгорание устроила группа из 10 туристов. Один из них неудачно запустил два сигнальных фаера, они приземлились в густые деревья. Огонь появился в лесу мгновенно, и отдыхающие сразу же сбежали.
Пожар тушат минимум 20 человек.
На видео показано, что дым поднимается от деревьев и гор.
Есауловская петля — смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на извилистое русло реки Есауловки, окруженное тайгой.
