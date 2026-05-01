В Москве воспитатели детсада не вызвали скорую помощь девочке с переломом лица

В московском детском саду воспитатели не вызвали скорую помощь девочке с перелома лица, полученным в результате падения во время прогулки. Воспитанницу держали без медпомощи, обманув родителей, что у ребенка лишь царапина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Группа гуляла на площадке, две девочки на веранде упали, одна из них сильно ударилась о скамейку, получила открытый перелом челюсти и 4 выбитых зуба. благодаря камерам видеонаблюдения выяснилось, что в момент инцидента дети находились на площадке без присмотра воспитателя, а пострадавшей долго не вызывали скорую помощь.

«При звонке нам, что ребенка надо забрать из сада, воспитатель Татьяна В. назвала травму „царапиной“, ввела нас в заблуждение. Сотрудник сада час не вызывала скорую, не сообщала родителям о случившемся, подвергая нашего ребенка мучениям», — возмутились родители девочки.

По их словам, вместо вызова медиков воспитательница «таскала» девочку по всей площадке, а затем оставила одну сидеть в медицинском кабинете.

Когда приехали родители, они увидели, что весь пол был в крови, а дочь истошно кричала. На вопрос «почему не вызвали скорую?» воспитатель не ответила. В итоге девочку спустя время госпитализировали, ребенка прооперировали под общим наркозом.

Семья написала заявление в полицию. Родители хотят, чтобы сотрудника детского сада привлекли к уголовной ответственности за халатность.

