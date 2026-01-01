15 штук сбито: украинские БПЛА пытаются массированно атаковать Москву

сегодня в 20:17

Дроны ВСУ пытаются массированно атаковать российскую столицу — на подлете к Москве уже сбито минимум 15 вражеских беспилотников. О сбитии очередных дронов сообщил мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака четырех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в Telegram-канале.

Число дронов, сбитых системой ПВО Минобороны, составило 15.

Ранее в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в целях безопасности.

