15 штук сбито: украинские БПЛА пытаются массированно атаковать Москву
15 вражеских дронов пытались атаковать Москву
Дроны ВСУ пытаются массированно атаковать российскую столицу — на подлете к Москве уже сбито минимум 15 вражеских беспилотников. О сбитии очередных дронов сообщил мэр Сергей Собянин.
«Отражена атака четырех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в Telegram-канале.
Число дронов, сбитых системой ПВО Минобороны, составило 15.
Ранее в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в целях безопасности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.