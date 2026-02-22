144 украинских беспилотника перехватили в воскресенье над Россией

БПЛА сбили с 8 часов до 16 часов дежурными средствами ПВО.

81 беспилотник ликвидировали над Брянской областью, 26 — над Белгородской областью, 17 — над Калужской областью, 15 — над Московским регионом, в том числе 11, летевших на столицу, по два — над Курской и Тульской областями, один — над Тверской областью.

Также ночью над Россией перехватили 86 украинских дронов.

