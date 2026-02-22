Минобороны: ночью над Россией перехватили 86 украинских дронов

Их ликвидировали дежурными средствами ПВО.

29 БПЛА сбили над Белгородской областью, 14 — над Саратовской областью, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями, девять — над Брянской областью, семь — над Курской областью, три — над Калужской областью, по одному — над Крымом и Московским регионом.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что после массированной террористической атаки ВСУ по энергетической системе отключения света затронули весь регион.

