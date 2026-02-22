сегодня в 08:00

Балицкий: после атаки ВСУ без света остается около 50% Запорожской области

После проведенной украинскими военными массированной террористической атаки по энергетической системе Запорожской области отключения света затронули весь регион, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что социально значимые объекты региона были подключены к резервным источникам питания. Восстановление подачи электричества начаты.

«В части муниципальных и городских образований удалось оперативно восстановить электроснабжение. Без света остается около 50% региона», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По слова главы области, ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — в течение дня в воскресенье. Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу света в дома и учреждения Запорожья как можно скорее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.