1246 украинских беспилотников сбили над Россией ночью
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Прошедшей ночи над российскими регионами уничтожили 1246 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Аппараты перехватили дежурными силами ПВО.
БПЛА ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что минувшей ночью в сторону столичного региона направлялись 462 беспилотника.
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