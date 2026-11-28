В Госдуме раскрыли, кто должен регистрировать телефон в IMEI-базе

Россияне, которые с 1 марта 2027 года купят смартфон за рубежом, должны будут зарегистрировать его в базе IMEI-номеров. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

База данных, которая будет содержать IMEI-номера, заработает в России с 1 марта 2027 года. Ее разрабатывают в рамках закона о новых мерах по противодействию телефонным и интернет-мошенникам.

Телефоны, привезенные из-за рубежа с 1 марта 2027 года, необходимо будет регистрировать в этой базе. По словам Боярского, регистрация должна быть максимально удобной, чтобы владельцы смартфонов могли без проблем продолжать пользоваться своими гаджетами.

Депутат подчеркнул, что телефоны, поставляемые в РФ с целью продажи, будут регистрироваться поставщиками.

IMEI — это уникальный 15-значный номер устройств с поддержкой сотовой связи. С помощью него можно однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.

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