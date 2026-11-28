В Госдуме раскрыли, кто должен регистрировать телефон в IMEI-базе
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Россияне, которые с 1 марта 2027 года купят смартфон за рубежом, должны будут зарегистрировать его в базе IMEI-номеров. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
База данных, которая будет содержать IMEI-номера, заработает в России с 1 марта 2027 года. Ее разрабатывают в рамках закона о новых мерах по противодействию телефонным и интернет-мошенникам.
Телефоны, привезенные из-за рубежа с 1 марта 2027 года, необходимо будет регистрировать в этой базе. По словам Боярского, регистрация должна быть максимально удобной, чтобы владельцы смартфонов могли без проблем продолжать пользоваться своими гаджетами.
Депутат подчеркнул, что телефоны, поставляемые в РФ с целью продажи, будут регистрироваться поставщиками.
IMEI — это уникальный 15-значный номер устройств с поддержкой сотовой связи. С помощью него можно однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.
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