12-летний ребенок пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

ВСУ продолжают атаковать с помощью дронов Белгород и область. В результате удара по селу Таврово ранен 12-летний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

У ребенка минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Также в селе повреждены два частных дома. Там выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Одна легковушка посечена осколками.

В Белгородском районе в селе Бочковка разрушен частный дом — повреждены гараж и окна, в поселке Майский — кровля частного дома, в селе Никольское — окна, забор и ворота.

В Белгороде повреждены фасад соцобъекта и забор частного дома, выбиты окна в 9 квартирах 3 МКД, посечены 23 автомобиля. Также пострадали кровля коммерческого объекта и остекление одного предприятия.

Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область с утра. В самом Белгороде пострадали три человека. Также из-за удара дрона погиб мирный житель в селе Пристень Валуйского округа.