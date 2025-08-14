Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео прилета беспилотника ВСУ по зданию в Белгороде. В этот момент рядом проходили люди.

В кадре украинский БПЛА врезается в здание. Затем слышится взрыв. При этом рядом с атакованным зданием ходят люди и ездят автомобили. По предварительным данным, атакованный объект — «Белгород-Арена».

Дроны ВСУ атакуют город с самого утра. Известно, что один дрон попал в машину с людьми у здания правительства региона. Еще один беспилотник упал в районе городского рынка.

На данный момент известно о трех пострадавших в городе. Одному человеку оторвало ногу. Повреждены несколько МКД, в здании правительства региона выбиты окна, поврежден фасад.

В городе закрыты ТЦ, пляжи, общественные пространства. Между тем губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей по возможности не выходить из дома.

ВСУ атакуют не только Белгород, но и всю Белгородскую область. Так, в селе Пристень Валуйского округа от удара дронов пострадали две легковушки. В результате погиб мужчина, еще два человека получили ранения. В районе села Болдыревка Белгородского района также был прилет БПЛА, один человек пострадал.