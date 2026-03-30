12 лет колонии за 2 тыс рублей: жительницу Краснодара осудили за госизмену
Жительница Краснодара получила 12 лет колонии за перевод денег ВСУ
В Краснодаре осудили местную жительницу за государственную измену. Она перевела деньги на нужды Вооруженных сил Украины, сообщает «Краснодар | Телетайп».
Женщина являлась противницей спецоперации. Она вступила в интернет-сообщество, администратором которого была гражданка Украины. В группе публиковались призывы к финансовой поддержке украинской армии с указанием реквизитов для перевода.
В июне и сентябре 2022 года женщина перевела по 1 тыс. рублей на указанные счета. Об этом узнали правоохранители, после чего она была задержана.
Суд признал краснодарку виновной в государственной измене и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.
