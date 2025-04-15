115 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью
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За минувшую ночь над пятью российскими регионами сбили 115 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
БПЛА перехватили дежурными средствами ПВО.
109 беспилотников ликвидировали над Курской областью, три — над Воронежской областью, а также по одному — над Московским регионом, Брянской и Орловской областями.
Ранее над Курском был слышны как минимум восемь взрывов. Предварительно, один из БПЛА противника попал в верхние этажи жилой многоэтажки.