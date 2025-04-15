115 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью

БПЛА перехватили дежурными средствами ПВО.

109 беспилотников ликвидировали над Курской областью, три — над Воронежской областью, а также по одному — над Московским регионом, Брянской и Орловской областями.

Ранее над Курском был слышны как минимум восемь взрывов. Предварительно, один из БПЛА противника попал в верхние этажи жилой многоэтажки.