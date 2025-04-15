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Mash: минимум восемь взрывов раздались над Курском

В небе над Курском раздались как минимум восемь взрывов. По предварительной информации, один из украинских беспилотников попал в верхние этажи жилой многоэтажки, сообщает Mash .

По словам очевидцев, в городе и области слышно работу ПВО.

Также местные жители рассказали, что первые хлопки и звуки автоматной очереди было слышно в районе поселка Раздолье. Позже один из дронов попал в верхние этажи многоэтажного дома.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали два населенных пункта Беловского района Курской области. Из-за преступных действий киевского режима погибли в общей сложности три человека в деревнях Гирьи и Золотаревка.