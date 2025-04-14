Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали два населенных пункта Беловского района Курской области. Из-за преступных действий киевского режима погибли в общей сложности три человека в деревнях Гирьи и Золотаревка, об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В деревне Гирьи удар пришелся на гражданский автомобиль, который ехал по автомобильной дороге. Погиб мужчина 1955 года рождения. Еще одна атака произошла в деревне Золотаревке. Из-за удара дрона погибли двое супругов: мужчина 1956 года рождения и женщина 1958 года рождения», — написал Хинштейн.

Врио губернатора Курской области выразил соболезнования семьям, которые из-за очередной атаки ВСУ потеряли родственников.

Хинштейн также снова обратился к жителям Курской области с просьбой не посещать территории приграничья. Эти районы закрыли для въезда мирных граждан в первую очередь ради безопасности. ВСУ не щадят, а намеренно атакуют ни в чем не повинных людей.