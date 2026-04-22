11 украинских беспилотников упали и сдетонировали в Сызрани

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о падении и детонации 11 украинских беспилотников в Сызрани Самарской области. В результате атаки погибли два человека , пишет газета «Известия» .

Пострадали не менее 12 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Произошло частичное обрушение подъезда жилого дома. Из здания эвакуировали 40 человек.

На место направили сотрудников Следственного управления Следственного комитета РФ. В ликвидации последствий задействовали 317 специалистов и 73 единицы техники.

